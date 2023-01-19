Кадыров показал видео с военными ВСУ, попавшими в плен в районе Белогоровки

Шесть военных ВСУ взяты в плен в районе Белогоровки Фото: Кадр видео

Видео с попавшими в плен в районе Белогоровки военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в четверг, 19 января 2023 года.

Сложили оружие шесть человек. Некоторые из них были направлены к линии боевого соприкосновения всего несколько дней назад, после подготовки в виде копки окопов и колки дров.

Один из пленных рассказал, что находился в землянке с двумя сослуживцами в момент отступления украинских войск. По его словам, товарищи бросили его, забрав закрепленный за ним автомат взамен заклинившего.

Военный утверждает, что не смог спастись бегством из-за больных ног.

"Встал, грохоты, взрывы: я упал, запутался в ветках, отключился. И тут кричат "Хохол, мы тепловик видим, не бойся, вставай, ничего не будет, бросай автомат", - рассказывает пленный. - У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул".

Украинский военный уточнил, что боец батальона "Ахмат" вынес из леса его на руках, так как отказали ноги.

Как ранее писал сайт KP.RU, сдавшийся в плен боец ВСУ заявил, что в Артемовске (на Украине переименован в Бахмут) погибла рота его сослуживцев. По его словам, на данном участке ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к "пушечному мясу".

Напомним, сдавший в плен рядовой ВСУ Николай Пономаренко рассказал, что командир роты находился не с бойцами на передовой, а где-то в районе Славянска. А командование батальона "вовсе никогда не появлялось на боевых позициях". Не видел он там и главу Украины Владимира Зеленского, который давно потерял какой-либо авторитет в глазах украинской армии, утверждает военный.