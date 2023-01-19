Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 января 2023 7:07

Франция рассматривает возможность поставить Киеву танки Leclerc

Politico: Франция рассматривает возможность поставить Киеву танки Leclerc
Роман КИЛЬМЯШКИН
Франция рассматривает возможность поставок танков Leclerc на Украину, но окончательного решения по этому вопросу нет

Франция рассматривает возможность поставок танков Leclerc на Украину, но окончательного решения по этому вопросу нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция обсуждает вариант поставить Киеву танки Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник.

"Решения в Париже еще нет. Но мы думаем об этом, - уточнил собеседник издания. - Посмотрим, что будет решено на совместном заседании советов министров Франции и Германии".

Напомним, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в конце декабря заявил, что Париж не будет поставлять Киеву танки Leclerc, так как Вооруженные силы Украины не справятся с их починкой.

Как писал сайт KP.RU, 18 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта. Причиной указывается большая интенсивность ведения огня, из-за которого ствол САУ очень быстро изнашивается.