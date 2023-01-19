Франция рассматривает возможность поставить Киеву танки Leclerc

Франция рассматривает возможность поставок танков Leclerc на Украину, но окончательного решения по этому вопросу нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция обсуждает вариант поставить Киеву танки Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник.

"Решения в Париже еще нет. Но мы думаем об этом, - уточнил собеседник издания. - Посмотрим, что будет решено на совместном заседании советов министров Франции и Германии".

Напомним, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в конце декабря заявил, что Париж не будет поставлять Киеву танки Leclerc, так как Вооруженные силы Украины не справятся с их починкой.

Как писал сайт KP.RU, 18 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта. Причиной указывается большая интенсивность ведения огня, из-за которого ствол САУ очень быстро изнашивается.