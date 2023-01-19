Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском
Фото: Александр КОЦ
19 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приведены в Telegram-канале его пресс-службы.
- Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". ... Клещеевка освобождена. Вокруг нее еще ведутся бои, - говорится в сообщении.
Также Пригожин добавил, что населенный пункт Артемовск будет взят.
Днем ранее в Министерстве обороны России сообщали, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. По информации военного ведомства, им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.
А 1 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Курдюмовка в ДНР.