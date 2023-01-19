Песков предостерег от поставок вооружения Украине для ударов по России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, – это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон не поставляет Украине оружие для атаки по территории России и не подталкивают Киев к боевым действиям за пределами страны. Вся военная помощь США Украине подготавливается с таким расчетом, чтобы было возможно вести лишь оборонительные действия, отметили в ведомстве.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.