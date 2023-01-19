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НовостиПолитика19 января 2023 9:43

Песков предостерег от поставок вооружения Украине для ударов по России

Песков предупредил о новом уровне конфликта на Украине из-за поставок оружия для ударов по России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков предостерег от поставок вооружения Украине для ударов по России

Песков предостерег от поставок вооружения Украине для ударов по России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, – это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон не поставляет Украине оружие для атаки по территории России и не подталкивают Киев к боевым действиям за пределами страны. Вся военная помощь США Украине подготавливается с таким расчетом, чтобы было возможно вести лишь оборонительные действия, отметили в ведомстве.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.