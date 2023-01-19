В Китае заявили о готовности сотрудничать с Россией для построения более разумного миропорядка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Китай заявил о готовности углублять стратегическое сотрудничество с российской стороной для продвижения построения более справедливого и разумного миропорядка. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

- Китай в новом году готов работать с Россией ...чтобы вносить больший вклад в продвижение демократизации международных отношений, работать над построением более справедливого и разумного международного порядка, - сказал руководитель дипломатического ведомства.

Ранее в МИД Китая заявляли, что отношения между РФ и КНР "выше, чем союзнические". По словам Вэньбинь, страны объединяет общая цель в развитии долгосрочных, дружественных и взаимовыгодных двусторонних отношений.

Также китайская газета Global Times провела опрос, главной темой которого стала оценка жителей Поднебесной перспектив развития КНР и ее места в системе международных отношений. Как оказалось, китайцы весьма оптимистичны – более 66% опрошенных заявили, что позитивно смотрят в будущее, даже несмотря на стратегию сдерживания, которую Запад пытается всеми силами осуществить в отношении их страны.