Военкор KP.RU Александр Коц Фото: Александр КОЦ

Спецкор KP.RU Александр Коц 19 января получил ведомственную медаль Росгвардии «Участник Специальной военной операции». Также нашему корреспонденту была вручена почетная грамота Минцифры России "За заслуги в профессиональной деятельности, выполнение служебных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни".

Военкору KP.RU Александру Коцу вручили ведомственную медаль Росгвардии «Участник Специальной военной операции» Фото: Александр КОЦ

Журналист Александр Коц с первого дня начала СВО находится в командировке в зоне Специальной военной операции.

В своих репортажах он честно рассказывает о продвижении российских войск, освобождении городов Донбасса, общается с нашими воинами и мирными жителями. А недавно на "Радио "Комсомольская правда" начала выходить авторская программа "Коц: Аналитика с именем", в которой Александр обсуждает последние новости с передовой и отвечает на вопросы слушателей. Кстати, подпишитесь на новые выпуски, чтобы ничего не пропустить.

17 ноября 2022 года Александр Коц вошел в обновленный состав совета по правам человека.

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