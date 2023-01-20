Зеленский упрекнул Шольца в нерешительности из-за позиции по поставкам танков Leopard Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у канцлера Германии Олафа Шольца не хватает политической воли разрешить передачу танков Leopard Киеву.

«Так нельзя делать – говорить, что если что-то сделает Америка, то сделаю и я. Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов», – заявил политик в интервью телеканалу ARD.

Вместе с тем Зеленский поблагодарил Шольца за предоставленные ранее вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минобороны США Ллойд Остин не сумел договориться с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом по вопросу о предоставлении Киеву танков Leopard. Остин активно убеждал коллегу, что передача этих танков очень поможет украинским войскам на поле боя.

Тем временем вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлину будет проще поставить Киеву танки, если первыми поставку осуществит Вашингтон.

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