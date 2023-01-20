Кадыров сообщил, что первая группа богословов Чечни прошла подготовку в Российском университете спецназа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 20 января сообщил, что богословы во главе с муфтием региона прошли недельную военную подготовку в Российском университете спецназа.

По его словам, они выразили готовность при необходимости принять участие в спецоперации на Украине.

- Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев, во главе первой группы богословов из Духовного управления мусульман Чечни прошел успешную подготовку в Российском университете спецназа… Богословы готовы при первой же необходимости отправиться в зону СВО и внести свой посильный вклад в победу, - написал Кадыров в посте в своем Telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров объявлял об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений. Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг".

Также в конце осени прошлого года политик рассказывал, что очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО. По его словам, они "полны отваги, мужества и патриотизма" и решили участвовать в спецоперации "по зову сердца".