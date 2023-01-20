Глава Минобороны ФРГ заявил, что участники встречи на авиабазе «Рамштайн» не договорились о поставках танков Украине

Участники встречи на авиабазе «Рамштайн» не договорились о поставках танков Украине Фото: ru.wikipedia.org

Странам-участницам встречи контактной группы по поддержке Украины не удалось прийти к единому мнению по поставкам танков Leopard Киеву, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы обсудили возможную поставку танков Leopard. Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения», – сказал глава Минобороны ФРГ в беседе с журналистами.

Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против поставок танков Киеву. Когда будет принято какое-либо решение по этому вопросу, пока говорить трудно, заявил он. Вместе с тем Писториус пообещал продолжать военную поддержку Украины, в частности поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, IRIS-T, боевых машин пехоты Marder и зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее сообщалос, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 при условии, что Вашингтон поставит украинской стороне танки Abrams.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе Рамштайн в Германии снова попросил у министров обороны западных стран ускорить поставки ВСУ танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны.