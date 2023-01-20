Евросоюз не нашел доказательств поставок Ираном баллистических ракет России Фото: REUTERS

Евросоюз не имеет доказательств того, что Иран поставляет России баллистические ракеты, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

«Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России», – сказал он журналистам в Брюсселе.

Вместе с тем ЕС располагает доказательствами поставок Ираном России беспилотных летательных аппаратов, заявил представитель Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистах по поводу слухов о том, что Минобороны РФ закупило беспилотные летательные аппараты у Ирана. Официальный представитель Кремля уточнил, что не располагает подобными данными и рекомендовал обращаться по подобным темам непосредственно к представителям российского оборонного ведомства.

В конце прошлого года МИД Ирана признал поставку беспилотников России, но до начала спецоперации на Украине. Глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян уточнил, что речь идет о небольшом количестве.