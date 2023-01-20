Захарова предупредила Запад о росте жертв конфликта в случае увеличения поставок вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличение поставок западного вооружения Украине непременно приведет к новым жертвам конфликта, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сегодня на военной базе США в германском Рамштайне проходит восьмое заседание контактной группы по оборонному содействию Украине. Среди главных тем – поставки ВСУ систем ПВО и танков. Расцениваем это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как заявила дипломат, территория Украины стала тренировочным полигоном для США и их союзников, а страдают от этой политики миллионы ни в чем не повинных жителей республики. По словам Захаровой, страны Запада, выражая обеспокоенность по поводу жертв на Украине, продолжают демонстрировать, что его не волнует судьба жертв обстрелов ВСУ. Она отметила, что ни Киев, ни Вашингтон, ни Европа не жалеют население Украины и ее военнослужащих и готовы принести их в жертву своей алчности и желания навредить России.

Между тем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что участники встречи на авиабазе «Рамштайн» не договорились о поставках танков Украине.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе Рамштайн в Германии снова попросил у министров обороны западных стран ускорить поставки ВСУ танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны.