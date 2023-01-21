В США заявили, что ЕС сильно рискует, ужесточая антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны идут на большой риск, ужесточая санкционные ограничения в отношении российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявляет автор статьи Джека Виттельса, ограничительные меры, направленные на поставки дизельного топлива из России, могут ударить по экономикам европейских стран, а также усложнить задачу по сдерживаю инфляции в европейском регионе.

«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки», - сказано в статье.

В материале говорится о том, что крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европейский союз по-прежнему остается Россия. Автор напоминает, что в прошлом году из российских портов отгрузили примерно 220 млн баррелей, чего «достаточно, чтобы заполнить около 14 000 олимпийских бассейнов».

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие девятого пакета антироссийских санкций, отметив, что целью этих ограничений является «погрузить» российскую экономику в рецессию на десятилетия. Однако многие страны не видят смысл в подобных мерах, а глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о постоянно нарастающих в Евросоюзе трудностях по вопросу принятия новых санкций против Москвы.