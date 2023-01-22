В Британии предрекли Европе страшную участь из-за поставок танков Украине Фото: REUTERS

Поставки Западом танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, считает журналист Питер Хитченс.

Как заявил обозреватель в статье для Daily Mail, передача Киеву танков только затянет боевые действия на Украине. По его мнению, это решение является «актом величайшей глупости», поскольку «существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище».

Вместе с тем Хитченс раскритиковал британские власти, обратив внимание, что действовать в фарватере политики Соединенных Штатов не интересах Великобритании. Он призвал проводить разумную внешнюю политику с целью помочь сторонам конфликта достичь компромисса. Поставки танков Украине он сравнил с пожарами, которые устроены пожарными.

Ранее стало известно, что Германия выразила готовность передать Украине и ее Вооруженным силам лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что участники встречи на авиабазе «Рамштайн» не сумели договориться о поставках танков Украине.