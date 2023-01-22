Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии заморозили на сегодняшний день российских активов на сумму 187 миллионов евро, рассказала глава руководитель отдела санкций Министерства иностранных дел республики Пиа Саариваара.

Как передает издание YLE, в числе замороженных активов – недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Под эти санкции попали в частности активы российского олигарха Геннадия Тимченко, которому в Финляндии принадлежит многофункциональная спортивная крытая арена Helsinki-halli.

Напомним, осенью прошлого года в Финляндии арестовали активы, принадлежащие российским бизнесменам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам. Они внесены в санкционные списки Евросоюза из-за российской специальной военной операции на Украине.

Между тем Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова. По ее словам, в ЕС изучают возможность использования этих активов для нужд Украины.