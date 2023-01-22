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НовостиПолитика22 января 2023 6:57

Позиция Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Бундестаге

Zeit: В Бундестаге разгорелся скандал из-за позиции Шольца по поставкам танков Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Позиция Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Бундестаге

Позиция Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Бундестаге

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно передачи Украине танков Leopard 2 спровоцировала скандал в парламенте ФРГ.

Как передает газета Zeit, в ходе заседания в Бундестаге глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Шольца четко ответить на вопрос о поставках танков Киеву. Она заявила, что если канцлер Германии не хочет делать этого, то должен объяснить, почему.

В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику в адрес канцлера ФРГ, отметив, что к этому вопросу следует подходить разумно. Как заявил парламентарий, Штрак-Циммерман и сторонники передачи танков подталкивают Берлин к вооруженному конфликту. Мютцених предупредил, что призывающие поставить Украине танки завтра «будут кричать о самолетах или войсках».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что у канцлера Германии не хватает политической воли разрешить передачу танков Leopard Киеву.

Тем временем вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлину будет проще поставить Киеву танки, если первыми поставку осуществит Вашингтон.