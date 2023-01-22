Глава Минобороны Германии заявил о намерении создать самую сильную армию в Евросоюзе

Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: REUTERS

Германия ставит своей целью создать самую сильную в мире армию, заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС», – сказал он в интервью газете Bild.

Как отметил глава германского Минобороны, эту задачу невозможно выполнить в течение трех лет. На своем посту он намерен «наметить курс к поворотному моменту», добавил Писториус.

Напомним, Борис Писториус, который в этот четверг, 19 января, официально сменит ушедшую в отставку министра обороны ФРГ Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы главой военного ведомства выложиться на 150%, сделав германскую армию сильной.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 16 января, канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с поста глаы Минобороны страны.