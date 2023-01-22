Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил о создании новых подразделений под танки НАТО Фото: REUTERS

Командование Вооруженными силами Украины формирует новые подразделения под танки, которые страны НАТО планируют передать Киеву, заявил Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметил Наев в интервью телеканалу CNN, Украине «нужно большое количество западных танков». По его словам, они намного лучше советских образцов и способны помочь ВСУ продвинуться вперед.

«Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна», – сказал командующий объединенными силами украинской армии.

Напомним, ранее стало известно, что военные Германии выразили готовность передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

ФРГ не принимала решение передать танки Leopard Украине, также как США не объявляли о поставках танков Abrams Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.