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НовостиПолитика22 января 2023 11:45

Российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении

ВС России уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении

Российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

По словам представитель Минобороны, российскими войска уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и две гаубицы Д-20. Также в Запорожской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, добавил Конашенков.

Напомним, накануне стало известно, что российские войска взломали первую линии обороны ВСУ в Запорожской области.

В воскресенье, 22 января, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России ведут наступление в районах городов Орехов и Гуляйполе.