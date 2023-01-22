Российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

По словам представитель Минобороны, российскими войска уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и две гаубицы Д-20. Также в Запорожской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, добавил Конашенков.

Напомним, накануне стало известно, что российские войска взломали первую линии обороны ВСУ в Запорожской области.

В воскресенье, 22 января, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России ведут наступление в районах городов Орехов и Гуляйполе.