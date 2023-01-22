Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-оповещения о тревогах Минцифры Украины от 22 января 2023 года.

Предупреждение о тревогах в регионах Украины распространилось практически одновременно, около 20:40 по Москве.

Напомним, воздушная тревога была объявлена вчера, 21 января 2023 года, в подконтрольной Украине части Запорожской области, об этом информировали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Карта ведомства отмечена красным в указанном регионе.

В свою очередь, руководитель ГСЧС Украины также подтвердил сведения о тревоге.

А 19 января 2023 года, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Информацию об этом подтверждает сервис оповещения о тревогах, а также информируют украинские СМИ.

Воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывают жителей укрыться в бункерах.