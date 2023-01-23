В Конгрессе США предложили привязать госдолг к доле от ВВП чтобы предотвратить дефолт

В американском конгрессе предложили привязать государственный долг США к процентному соотношению ВВП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В американском конгрессе предложили привязать государственный долг США к процентному соотношению ВВП. Такое предложение внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, член Республиканской партии, который представляет штат Пенсильвания в Палате представителей.

Фитцпатрик напомнил, что показатель госдолга США составляет сейчас 125 процентов и назвал такое положение дел неустойчивым. Также конгрессмен назвал бессмысленной практику привязки госдолга к определенной сумме в долларовом эквиваленте.

«Законом установлен потолок госдолга в долларовом эквиваленте, что не имеет никакого смысла. Мы полагаем, что это должно быть отношение госдолга к ВВП», - - сказал Фитцпатрик в эфире телеканала Fox News.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала объем госдолга США в 31 трлн долларов, назвав его реальным «показателем исключительности».

В то же время спикер российской государственной думы Вячеслав Володин допустил, что Соединенные Штаты могут отказаться выплачивать свой государственный долг.