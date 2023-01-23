Глава российского МИД Лавров прибыл в ЮАР

Лавров прибыл в ЮАР. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что самолет с российским министром иностранных дел на борту прибыл в ЮАР в половине пятого утра и добавила, что с этой страны начинается очередное африканское турне Сергея Лаврова.

Ранее Сергей Лавров, комментируя законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке, заявил, что этот документ является «американской провокацией», которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страна обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкции, указав на нарушение международного и гуманитарного права.