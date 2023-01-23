Марочко сообщил, что ВСУ стремятся подавить связь в районе Кременной средствами РЭБ

Украинские войска применяют средства РЭБ с целью подавить все виды связи в районе Кременной Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся подавить все виды связи в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления всех видов связи", - заявил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что средства РЭБ Вооруженных сил России в ходе освобождения Соледара подавили систему управления ВСУ и сорвали использование войсками Украины беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, китайский журналист Габриэль Онрада заявил, что Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, успешно выводя из строя беспилотники противника. Автор ссылается на отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому уже к лету российские войска уничтожили 90% дронов ВСУ.