Российские войска взяли под контроль село Краснопольевка в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы взяли под контроль село Краснопольевка в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 23 января 2023 на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», – сказано в Telegram-канале штаба.

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР, освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков. Кроме того, в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада реактивных снарядов для систем залпового огня украинских войск, расположенного в районе села Звановка.

Как писал сайт KP.RU, накануне на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, где было убито и ранено до 50 военнослужащих ВСУ.