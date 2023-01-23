Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 января 2023 8:33

В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении села Краснопольевка

Кроме того, взят под контроль населенный пунккт Двуречье
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска взяли под контроль село Краснопольевка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Краснопольевка в ДНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы взяли под контроль село Краснопольевка в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 23 января 2023 на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», – сказано в Telegram-канале штаба.

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР, освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков. Кроме того, в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада реактивных снарядов для систем залпового огня украинских войск, расположенного в районе села Звановка.

Как писал сайт KP.RU, накануне на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, где было убито и ранено до 50 военнослужащих ВСУ.