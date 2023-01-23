Guardian: Европа должна бросить все силы на борьбу против России

В Британии призвали Евросоюз бросить все ресурсы на борьбу против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские лидеры постепенно понимают "необходимость" наращивания поставок оружия Украины для "борьбы" против России. Об этом говорится в публикации британского издания Guardian.

Обозреватель Саймон Тисдолл подчеркнул, что Европа должна бросить все силы на "борьбу" против России, независимо от того, приведет ли это к прямому столкновению с ядерной державой. Этого не следует бояться, уверяет журналист.

По его словам, военная эскалация конфликта неизбежна, о чем свидетельствуют поставки Киеву передового вооружения, в том числе ракетных систем, артиллерийских установок и бронемашин.

Тисдолл считает, что следующим этапом такой борьбы против России должна стать поставка танков, затем, возможно, и самолетов, как предлагают некоторые политики из Восточной Европы.

В заключение журналист призвал Европу "не прятаться за юбками" США и развернуть "собственные сражения" против России. Про роль Британии в подобной "борьбе" Тисдолл почему-то умолчал.

Как ранее писал сайт KP.RU, нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно передачи Украине танков Leopard 2 спровоцировала скандал в парламенте ФРГ. Так, глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Шольца четко ответить на вопрос о поставках танков Киеву. Она заявила, что если канцлер Германии не хочет делать этого, то должен объяснить, почему.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет. По его словам, танки уже не новые и не могут вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами.