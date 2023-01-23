Мальта помогла странам Евросоюза заморозить российские активы на 100 миллионов евро Фото: Shutterstock

Власти Мальты передали странам Евросоюза информацию, благодаря которой они заморозили российские актив на сумму более 100 миллионов евро, сообщил министр иностранных дел республики Ян Борг.

«Государства-члены могут замораживать активы только на своей территории, но благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, активы, оценивающиеся в миллионы, были заморожены другими странами-членами. Эти активы составляют более 100 миллионов евро», – сказал он в интервью газете Politico.

По словам главы мальтийского МИД, информация, предоставленная Валеттой, позволила задержать сухогрузы, две яхты и заморозить банковские счета россиян. Сама Мальта заморозила в рамках санкций ЕС российские активы на 200 тысяч евро.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что страна заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро.

Между тем Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова. По ее словам, в ЕС изучают возможность использования этих активов для нужд Украины.