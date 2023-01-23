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НовостиПолитика23 января 2023 8:54

Глава Евросовета Мишель назвал ближайшие недели решающими в конфликте на Украине

Политик уверен, что дальнейшие события во многом зависят от этого периода
Роман КИЛЬМЯШКИН
Шарль Мишель

Шарль Мишель

Фото: REUTERS

Судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с журналистом испанской газеты Mundo.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими, - считает Мишель. - То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее".

По его словам, на этом фоне Европе необходимо продолжить финансовую и военную поддержку Киева.

Напомним, Шарль Мишель сообщил о постоянно нарастающих в Европейском союзе трудностях относительно принятия новых санкционных ограничений против Москвы. Несмотря на это меры против Москвы должны быть усилены и в них "должно быть задействовано больше стран", считает политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский обозреватель Саймон Тисдолл заявил, что Европа должна бросить все силы на "борьбу" против России, независимо от того, приведет ли это к прямому столкновению с ядерной державой.