США перенаправляют поставки газа из Европы в Азию

Доля экспорта американского газа в Европу уменьшилась на фоне падения стоимости голубого топлива Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на фоне снижения стоимости газа в Европе сокращают поставки голубого топлива в данном направлении, переориентируя продажи на Азию. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, если в четвертом квартале 70% экспорта СПГ из Соединенных Штатов приходилось на Евросоюз, то в первые 20 дней 2023 года – только 64%. Доля Азии в поставках наоборот увеличилась с 22% до 29%, говорится в публикации.

Напомним, стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 16 января, снижалась почти до 600 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с августа 2021 года. Падение цены за день превысило 15%.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты увеличили в прошлом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2,5 раза. Об этом сообщил консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

По его словам, по итогам 2022 года США стали крупнейшим поставщиков СПГ в Европу. Объем поставок вырос с 21,4 миллиона тонн (29 миллиарда кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиарда кубометров).