Песков заявил, что для переговоров России и Украины нет никаких условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент условий для переговоров Москвы и Киева не существует «ни де-факто, ни де-юре». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 23 января.

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре … Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима … Можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной, указав на то, что это будет невозможно пока переговоры будут запрещены для украинского президента по закону. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала о том, что Украиной управляет «партия войны», поэтому мирные переговоры Москвы и Киева невозможны.