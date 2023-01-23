Песков заявил о росте нервозности в НАТО из-за споров по поставкам танков Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Споры о передаче танков Украине среди членов НАТО говорят о росте нервозности в альянсе, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вся вот эта юридическая эквилибристика и обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину, конечно, говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что военные Германии выразили готовность передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Берлин в будущем поймет действия Польши и ряду других стран по отношению к Киеву.