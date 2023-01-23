Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», - заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что на данный момент есть возможность формировать резервы, которые смогут помочь своевременно отреагировать «на различные ситуативные действия» со стороны украинских военных.

Напомним, сегодня, 23 января, штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские войска взяли под свой контроль село Краснопольевка в Донецкой народной республике, а незадолго до этого сообщалось об освобождении Клещеевки, которая расположена под Артемовском.