Минобороны России заявило об освобождении добровольцами поселка Краснополье в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Краснополье в ДНР, заявило Министерство обороны России.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье ДНР», – сказал представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, за сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

Напомним, в понедельник, 23 января, в штабе территориальной обороны ДНР заявили о взятии под контроль поселка Краснопольевка.

Как писал сайт KP.RU, накануне на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, где было убито и ранено до 50 военнослужащих ВСУ.

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