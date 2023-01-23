Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 января 2023 12:07

Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины размещением систем ПВО в жилых кварталах

Киев долгие месяцы целенаправленно размещает тяжелые вооружения и средства ПВО вблизи жилых домов, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины размещением систем ПВО в жилых кварталах

Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины размещением систем ПВО в жилых кварталах

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины, ущерб связан с размещением Киевом систем противовоздушной обороны и тяжелых вооружений в жилых кварталах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре – этому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как напомнил министр, ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что трагедия в Днепропетровске произошла из-за работы украинской системы ПВО. Лавров отметил, что случаев, кода Россию обвиняют в умышленном применении вооружения против гражданской инфраструктуры, в западных СМИ единицы. Несмотря на это, их обязательно используют для многодневных разговоров о том, какие русские плохие, добавил он.

Напомним, экс-советник офиса президента Украины Арестович заявлял, что ракета упала на жилой дом из-за срабатывания средств ПВО Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что сбитая украинскими системами ПВО российская ракета упала на жилой дом в Денпропетровске из-за того, что установка противовоздушной обороны размещалась в жилом квартале города.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

В армии России грядут масштабные изменения (подробнее)