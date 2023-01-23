Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины размещением систем ПВО в жилых кварталах Фото: REUTERS

Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины, ущерб связан с размещением Киевом систем противовоздушной обороны и тяжелых вооружений в жилых кварталах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре – этому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как напомнил министр, ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что трагедия в Днепропетровске произошла из-за работы украинской системы ПВО. Лавров отметил, что случаев, кода Россию обвиняют в умышленном применении вооружения против гражданской инфраструктуры, в западных СМИ единицы. Несмотря на это, их обязательно используют для многодневных разговоров о том, какие русские плохие, добавил он.

Напомним, экс-советник офиса президента Украины Арестович заявлял, что ракета упала на жилой дом из-за срабатывания средств ПВО Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что сбитая украинскими системами ПВО российская ракета упала на жилой дом в Денпропетровске из-за того, что установка противовоздушной обороны размещалась в жилом квартале города.

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