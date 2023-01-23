Спецназ Косово расстрелял машину с сербами на севере республики Фото: REUTERS

Представители спецназа из полиции суверенной республики Косово открыли огонь по машине сербов, которые приблизились к охраняемому объекту на севере региона. Об этом информирует директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11:30 на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба. При этом Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался невредим, в то время как вся машина изрешечена", - утверждает политик.

По версии Петковича, раненого серба доставили в больницу города Кралево в Центральной Сербии. Пуля попала ему в левую часть груди.

Напомним, Сербия направит производственные мощности военной промышленности на создание беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания о результатах работы Армии Сербии за 2022 год.

Из-за проведения спецоперации Россией в Украине Сербия не можем ввозить оружие и снаряжение, как это планировали и оплачивали ранее, отметил Вучич. В связи с этим он призвал как можно быстрее "переориентироваться на собственные силы".

Представители ЕС неоднократно осуждали действия Сербии в отношении Косово. Риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косова, заявляла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой сделала противоположное", - подчеркнула министр. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава МИД ФРГ назвала абсолютно неприемлемым.