Турция заявила, что Швеция и Финляндия отвергли запросы о борьбе с терроризмом

Анкара не может принять бездействие Швеции и Финляндии в отношении акций против Турции, заявил министр национальной обороны Акар Фото: REUTERS

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия отвергают запросы Анкары в области "борьбы с терроризмом". Слова представителя оборонного ведомства приводит телеканал Habertürk.

"Они (Швеция и Финляндия) хотят сотрудничества с НАТО в защите своих государств, но и мы хотим от них содействия в борьбе с терроризмом. Они запрашивают у нас поддержку для обеспечения своей безопасности, однако наши запросы в сфере борьбы с терроризмом отвергают", - цитирует министра канал.

Акар назвал неприемлемыми бездействия Швеции и Финляндии в отношении инцидентов с сожжением Коран и высказываниями в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы не можем принять их бездействие и молчание в отношении таких вещей. Наша позиция совершенно ясна. Мы ждем, что они положат этому конец и будут выполнять взятые на себя обязательства перед нами", - сказал он.

Глава Минобороны Турции добавил, что Анкара ожидает от Финляндии и Швеции "демонстрации силы" и выполнения обязательств. В случае реализации требований Турций, сторона готова будет ратифицировать заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.

Напомним, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.