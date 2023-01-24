Зеленский запретил чиновникам и силовикам отпуска за рубежом

Зеленский закрыл заграницу для чиновников и силовиков. Фото: REUTERS

Украинским должностным лицам запретили выезжать за пределы страны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский в понедельник 23 января, пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение Зеленского.

«За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - сказал Зеленский.

Исключением может стать только служебная командировка чиновника за пределы страны, уточнил президент, добавив, что поручил правительству в течение пяти дней разработать порядок пересечения границы чиновниками, едущими в командировку.

То же самое относится к представителям силовых структур и депутатам, уточнил Зеленский.

Напомним, недавно пресс-офицер ВСУ Иванна Плантовская попала под шквал критики после того, как опубликовала в социальных сетях свои фото на отдыхе в Париже. Плантовская сфотографировалась в довольно откровенных нарядах на фоне Эйфелевой башни и на парижских улицах. Кроме того, она опубликовала видео, на котором «отжигает» в ночном клубе.

Ранее сайт KP.RU писал, что пока Украина замерзает, жена Зеленского прошлась по парижским бутикам и просадила 40 тыс долларов.

В то же время Зеленский объявил о кадровых перестановках чиновников и правоохранителей.