Пресс-секретарь Госдепа США ждет новостей от Германии по поставкам танков ВСУ в ближайшее время

Нед Прайс напомнил, что Украина уже располагает "сотнями танков". Фото: REUTERS

В скором времени от правящих кругов ФРГ может прийти новая информация по поводу поставок Киеву танков. Такое допущение сделал официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников»,- цитирует Прайса РИА Новости.

Пресс-секретарь Госдепа напомнил, что Украина уже располагает «сотнями танков».

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Ранее депутат немецкого парламента Петр Быстрон во время обсуждения вопроса о поставках немецких танков на Украину под неодобрительные крики коллег напомнил им историю и о том, для чего стоят у стен Бундестага русские танки.

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.