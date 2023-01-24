Русско-Азиатский Союз промышленников считает, что Китай способен заменить России Запад

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Китай способен почти полностью заменить России Запад. Такое мнение выразил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, Китай сейчас является второй экономикой мира и производит практически любые изделия.

"Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%", - полагает Манкевич.

Глава РАСПП уверен, что по мере снятия антиковидных ограничений в КНР российско-китайское партнерство в экономической сфере будет укрепляться.

Манкевич также спрогнозировал активизацию контактов в марте-апреле 2023 года, так как на этот период "запланировано много совместных деловых мероприятий".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Китай готов углублять стратегическое сотрудничество с российской стороной для продвижения построения более справедливого и разумного миропорядка.

Напомним, в МИД Китая заявляли, что отношения между РФ и КНР "выше, чем союзнические". По словам Вэньбинь, страны объединяет общая цель в развитии долгосрочных, дружественных и взаимовыгодных двусторонних отношений.