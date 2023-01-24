Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидемического процесса по коронавирусу

В России отмечается активизация эпидемического процесса по коронавирусу Фото: REUTERS

Роспотребнадзор отмечает активизацию эпидемического процесса по коронавирусу в России. Соответствующая информация озвучена на селекторном совещании во вторник, 24 января 2023 года.

В ведомстве отметили, что за третью неделю 2023 года зафиксировано 38 тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию, что на 22% больше, чем неделей ранее.

Как ранее писал сайт KP.RU, Оперштаб по борьбе пандемией регистрирует увеличение числа заболевших COVID-19 отмечено в 70 регионах страны. При этом снижается число госпитализаций. В перерасчете на 100 тысяч жителей оно уменьшилось на 5,4%.

Напомним, в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и ковидом. Об этом журналистам сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.