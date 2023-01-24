Песков прокомментировал возможность ограничения выезда из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не обсуждают какие-либо возможности введения ограничений на выезд граждан из России. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не обсуждается», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, возможны ли какие-либо ограничения на выезд из России.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что желающих пересечь российскую границу на автомобильном транспорте, могут обязать резервировать для этого дату, а также время выезда. Как писал сайт KP.RU, данные поправки предложили внести в закон об автодорогах и дорожной деятельности. Позже глава комитета Государственной думы РФ по транспорту Евгений Москвичев заявил, что его предложение о бронировании даты пересечения границы связано только с грузовым транспортом, которые перевозят коммерческие грузы.