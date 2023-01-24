Вучич заявил, что власти Сербии ничего не подписывали по Косово

Александар Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград не подписывал никаких документов по урегулированию вопроса о независимости самопровозглашенной республики Косово, несмотря на прямое давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации во вторник, 24 января 2023 года.

"Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали, нигде не стоит наше согласие", - подчеркнул Вучич.

По его словам, уже трижды представители западных стран угрожали Сербии отзывом инвестиций и приостановкой интеграций, если Белград не примет условия и фактически не признает независимость Косово.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александар Вучич перечислил девять стран, которые за последнее время отозвали признание независимости самопровозглашенной республики Косово. По словам Вучича, это Сомали, Буркина-Фасо, Эсванити, Габон, Гвинея, Ливия, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. В общей же сложности, речь идет о 106 государствах, добавил сербский лидер.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Косово и поддерживает Белград. Песков напомнил, что Россия имеет тесные исторические связи с Сербией.