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НовостиПолитика4 января 2023 23:25

Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово

Ранее МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово
Мария ПАВЛОВА
Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово.

Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово.

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич перечислил девять стран, которые за последнее время отозвали признание независимости самопровозглашенной республики Косово. По словам Вучича, это Сомали, Буркина-Фасо, Эсванити, Габон, Гвинея, Ливия, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

«Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны», - цитирует РИА Новости выступление Вучича на пресс-конференции в среду 4 января.

Сербский лидер добавил, что ожидается отзыв признания Косово от десятой страны.

Ранее МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово.

Напомним, в начале декабря Вучич заявил о планах Сербии ввести в Косово контингент сил безопасности и сообщил, что Белград направит соответствующий запрос НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в Косово и отметила, что Москва встревожена новым обострением ситуации в крае. Также Захарова заявила, что Евросоюз годами моделировал обострение ситуации в Косово.

Накануне Нового года Вучич заявил, что Сербии удалось избежать «катастрофы с НАТО» в Косово.