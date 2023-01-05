Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич перечислил девять стран, которые за последнее время отозвали признание независимости самопровозглашенной республики Косово. По словам Вучича, это Сомали, Буркина-Фасо, Эсванити, Габон, Гвинея, Ливия, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

«Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны», - цитирует РИА Новости выступление Вучича на пресс-конференции в среду 4 января.

Сербский лидер добавил, что ожидается отзыв признания Косово от десятой страны.

Ранее МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово.

Напомним, в начале декабря Вучич заявил о планах Сербии ввести в Косово контингент сил безопасности и сообщил, что Белград направит соответствующий запрос НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в Косово и отметила, что Москва встревожена новым обострением ситуации в крае. Также Захарова заявила, что Евросоюз годами моделировал обострение ситуации в Косово.

Накануне Нового года Вучич заявил, что Сербии удалось избежать «катастрофы с НАТО» в Косово.