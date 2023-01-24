Минобороны Белоруссии сообщило, что военные Союзного государства снимают технику с хранения

Военные Союзного государства снимают технику с длительного хранения. Фото: телеграм-канал Минобороны Белоруссии

Военнослужащие Союзного государства в рамках боевого слаживания региональной группировки войск России и Белоруссии приступили к снятию техники с длительного хранения. Об этом сообщило белорусское министерство обороны в своем телеграм-канале во вторник, 24 января 2023 года.

В ведомстве добавили, что в мероприятии принимают участие подразделения 11-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, 16 января 2023 года совместные подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии начали летно-тактические учения в составе авиационного компонента региональной группировки войск. Основная цель запланированных учений - повысить согласованность действий при выполнении "учебно-боевых задач", а также отработку высадки тактического десанта.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Глава республики добавил, что не понимает, зачем это нужно украинской стороне.