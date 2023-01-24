Воздушная тревога объявлена по всей Украине 24 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины во вторник, 24 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Киеве. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

Напомним, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.