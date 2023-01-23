МИД Италии назвал главное условие начала переговоров России и Украины

В Италии назвали условие, при котором ЕС будет просить Киев начать переговоры с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой только в случае, если Россия прекратит наносить удары по украинской инфраструктуре. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни в беседе с газетой Il Messaggero.

"Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры", - подчеркнул Таяни, добавив, что для соглашение необходима "остановка" боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной, но чем дольше Киев будет уклоняться от диалога, тем сложнее будет найти решение.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент условий для переговоров Москвы и Киева не существует "ни де-факто, ни де-юре". По словам пресс-секретаря российского лидера, киевский режим юридически обосновал невозможность подобного процесса.

Ранее Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре Украины.

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