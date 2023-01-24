Путину доложили о подвиге мальчика, спасшего сестру при обстреле

Фото: сайт Кремля

В Белгородской области 7-летний мальчик спас жизнь своей маленькой сестре при обстреле поселка ВСУ. Об этом президент РФ Владимиру Путину 24 января доложил губернатор региона Вячеслав Гладков.

- В посёлке Уразово, куда я приезжал, понравился мальчишка, он рассказывал: сидел играл в компьютер, ему 7 лет, рядом ползала по полу маленькая сестричка, начался обстрел. Он побежал, но вспомнил, чему учили - взял сестру, в ванную, легли, спас и ее, и свою жизнь, - рассказал главе государства Гладков.

В середине сентября 2022 года Гладков сообщал об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины. В результате частично разрушены три дома. Кроме того, пострадала местная жительницы.

Также сайт КP.RU писал, что ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. Тогда в результате обстрела погибла 48-летняя женщина.