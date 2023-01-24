Дмитрий Медведев назвал способ отвести назад стрелку "Часов Судного дня". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев назвал способ сдвинуть назад стрелку «Часов Судного дня». Политик дал ироничный совет Шольцу и Байдену, указав им на то, что «украинская стрелка» давно заржавела.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», - цитирует РИА Новости ответ Медведева на вопрос о том, как сдвинуть назад с 90-секундной отметки стрелку «Часов Судного дня».

Ранее сообщалось, что стрелки на символических «Часах Судного дня» в 2023 году переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» - теперь там осталось всего 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», который обозначен на циферблате как полночь. Это самое близкое к полуночи положение стрелок «Часов Судного дня» за всю их историю.

Напомним, символический «отсчет» до Апокалипсиса ученые ведут с 1945 года. Ежегодно они меняют расположение стрелки часов или оставляют ее на месте в зависимости от событий, которые происходят на международной политической арене. Оценивают вероятность ядерной войны специалисты совета по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков. В Совет входят 13 нобелевских лауреатов.