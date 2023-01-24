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НовостиПолитика24 января 2023 20:28

Медведев назвал способ сдвинуть назад стрелку часов «Судного дня»

Зампред российского Совбеза указал западным политикам, что «украинская стрелка» давно заржавела
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Медведев назвал способ отвести назад стрелку "Часов Судного дня".

Дмитрий Медведев назвал способ отвести назад стрелку "Часов Судного дня".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев назвал способ сдвинуть назад стрелку «Часов Судного дня». Политик дал ироничный совет Шольцу и Байдену, указав им на то, что «украинская стрелка» давно заржавела.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», - цитирует РИА Новости ответ Медведева на вопрос о том, как сдвинуть назад с 90-секундной отметки стрелку «Часов Судного дня».

Ранее сообщалось, что стрелки на символических «Часах Судного дня» в 2023 году переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» - теперь там осталось всего 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», который обозначен на циферблате как полночь. Это самое близкое к полуночи положение стрелок «Часов Судного дня» за всю их историю.

Напомним, символический «отсчет» до Апокалипсиса ученые ведут с 1945 года. Ежегодно они меняют расположение стрелки часов или оставляют ее на месте в зависимости от событий, которые происходят на международной политической арене. Оценивают вероятность ядерной войны специалисты совета по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков. В Совет входят 13 нобелевских лауреатов.