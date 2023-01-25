В США предупредили об опасности раздувания антироссийского нарратива

В США предупредили об опасности развития антироссийского нарратива. Фото: REUTERS

Раздувание антироссийского нарратива в США может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой». К такому выводу пришел обозреватель American Conservative Келли Бокар Влахос, анализируя, как с 2016 года путем истерии с якобы «вмешательством» в выборы в Штатах разжигались антироссийские настроения, в том числе и через социальные сети.

Обозреватель подчеркнул, что демонизация России в США была направлена прежде всего на реализацию внутриполитических целей.

Тем временем в российском МИД заявили, что Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что их целью является нанесение стратегического поражения Российской Федерации.

Напомним, стрелки на символических «Часах Судного дня» в 2023 году переведены на 10 секунд к «ядерной полуночи» - теперь там осталось всего 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», который обозначен на циферблате как полночь.