Полянский предположил, что стаи ворон атаковали Киев из-за гонений на православную церковь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нашествие черных ворон на Киев может быть вызвано спонсируемым на государственном уровне богохульством. Так прокомментировал появившиеся в сети видео с кружащимися над украинской столицей стаями ворон первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По мнению дипломата, это явление может быть связано с гонениями на православную церковь, которые практикуют в последнее время украинские власти и силовики.

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — цитирует РИА Новости пост зампостпреда в Twitter.

Напомним, в августе 2015 года некая Шерил Гилберт разместила в интернете видео, неизвестный автор которого, передвигаясь в кузове грузовика, заснял стаю птиц. Они носились туда-сюда и в какой-то момент сгруппировались в изображение. Зрители углядели в нем портретное сходство с Владимиром Путиным.

Официальный Вашингтон понимает близость поражения Киева в украинском конфликте. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, добавив, что поставки вооружений, в частности, танков на Украину нужны США для затягивания конфликта.