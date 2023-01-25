В США заявили, что Вашингтон понимает близость поражения Киева в украинском конфликте. Фото: REUTERS

Официальный Вашингтон понимает близость поражения Киева в украинском конфликте. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, добавив, что поставки вооружений, в частности, танков на Украину нужны США для затягивания конфликта.

«Они пытаются понять, как можно продлить эти мучения», - сказал Макгрегор во вторник 24 января в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Дуглас Макгрегор отметил, что США подталкивают европейские страны к действиям, которые могут быть расценены как «вооруженная агрессия».

Ранее в США предупредили об опасности раздувания антироссийского нарратива. Обозреватель Влахос считает, что это может закончиться «непосредственной войной» с ядерной державой.

Тем временем в российском МИД заявили, что Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что их целью является нанесение стратегического поражения Российской Федерации.

Напомним, стрелки на символических «Часах Судного дня» в 2023 году переведены на 10 секунд к «ядерной полуночи» - теперь там осталось всего 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», который обозначен на циферблате как полночь.