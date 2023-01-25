Премьер Японии заявил о желании возобновить гуманитарный обмен с Россией по Курилам Фото: REUTERS

Токио рассчитывает, что возобновление гуманитарных обменов с Москвой по Южным Курилам произойдет в ближайшее время. Такое заявление в среду, 25 января, сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Мы надеемся на то, чтобы как можно быстрее появились условия, при которых [будет возможно] возобновление обменов по четырем островам, в том числе посещение могил на «северных территориях»», - заявил глава японского правительства в ходе заседания парламента, назвав это главным приоритетом в отношениях с Москвой.

Напомним, в понедельник, 23 января, Кисида заявил о желании Токио, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Россией и Японии, сохранять политику, направленную на решение территориального вопроса, а также заключение мирного договора с Москвой. При этом в Кремле заявили, что такие переговоры на данный момент вряд ли возможны, указав на то, что японские власти в плане двусторонних отношений «не проявляют какого-либо конструктивизма».